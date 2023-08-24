Бренд MG выходит на российский рынок

Британская марка MG, которая с 2009 года принадлежит китайскому автоконцерну SAIC, появится в России. Поставками автомобилей будет заниматься компания InTelGo Cars, пишет издание «Авторевю». На выставке MIMS Automobility Moscow импортер представил две модели MG – переднеприводный кроссовер One и лифтбек 7 Trophy+.

Кроссовер MG One образца 2021 года предлагается с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 181 л.с., который работает в сочетании с вариатором. Привод только передний, хотя сзади независимая подвеска. В соответствии с имиджем марки MG предусмотрен ездовой режим Super Sport, который активируется крупной кнопкой на руле. Стоимость модели составит от 2 млн 829 тыс. рублей.

Лифтбек MG 7 Trophy+ дебютировал в Китае всего год назад и стал флагманом модельного ряда. «Семерка» предлагается с турбомоторами 1.5 (188 л.с.) и 2.0 (261 л.с.). Топовая версия Trophy+ имеет 2-литровый двигатель, 9-ступенчатый «автомат», передний привод с электронноуправляемой блокировкой дифференциала и подвеску с адаптивными амортизаторами. Цена такого лифтбека составит 4 млн 599 тысяч рублей, а более простые версии MG 7 будут доступны от 3,5 млн рублей.

В дальнейшем модельную линейку MG в России планируется расширить: как ожидается, она будет также включать компактный седан MG 5 (от 2,1 млн рублей), лифтбек MG 6 (от 2,6 млн рублей), а также электрический хэтчбек MG Mulan (от 3,7 млн рублей).

На сегодняшний день компания InTelGo Cars располагает одним автоцентром в Москве и в ближайшее время планирует открыть второй салон. Также ведется поиск партнеров в других российских городах. Дистрибьютор MG будет обеспечивать техобслуживание автомобилей и поставки запчастей. На машины будет действовать гарантия – 3 года или 100 тыс. км пробега.

Фото:Игорь Владимирский / «Авторевю»