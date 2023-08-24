Выпуск легковых автомобилей в июле вырос в 2,1 раза

По данным Росстата, за семь месяцев 2023 года с российских конвейеров сошло 244 тыс. легковых автомобилей, что на 18,6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Между тем в июле было выпущено 47 тыс. машин – это в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что на АВТОВАЗе и его дочерних предприятиях в июле было выпущено 31950 автомобилей и сборочных комплектов, что стало лучшим показателем месячного выпуска с марта 2022 года. Кроме того, предприятие «Соллерс» во Владивостоке возобновило работу, начав сборку пилотных партий новой линейки пикапов, которая будет продаваться на российском рынке под брендом Sollers. Добавим также, что завод «Москвич» приостанавливал свой конвейер на время двухнедельного корпоративного отпуска.

Производство грузовых автомобилей в январе – июле составило 87,4 тыс. единиц, что на 8,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В июле с российских конвейеров сошло 12,4 тыс. грузовиков – это на 29% больше, чем годом ранее.

Стоит отметить, что завод «Соллерс Алабуга» в июле расширил семейство автомобилей Sollers Atlant вариантами на базе шасси. Добавим также, что КАМАЗ и Горьковский автозавод приостанавливали производство на время двухнедельного корпоративного отпуска.

Фото: АВТОВАЗ