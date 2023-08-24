Каждый пятый электромобиль в РФ зарегистрирован в Москве, а каждый шестой – на Дальнем Востоке

Эксперты агентства «АВТОСТАТ», уже сообщали, что в России насчитывается около 26 тысяч электромобилей (на 1 июля 2023 года). Вдобавок к этому они решили привести данные по региональной структуре этого парка.

Как выяснилось, почти треть (33,2%) всех электрокаров в стране находится в Центральном ФО, что составляет 8575 единиц. Примерно каждый шестой (16,2%) электромобиль зарегистрирован на Дальнем Востоке (4189 шт.), от которого немного отстает Сибирь (4019 шт.). Практически одинаковые показатели имеют Южный и Приволжский федеральные округа (2450 и 2422 шт. соответственно). В Северо-Западном ФО числится 2186 электрокаров, а на Урале – 1554. Меньше всего их на Северном Кавказе (439 шт.).

Среди субъектов РФ крупнейшим парком электромобилей обладает Москва (5164 шт.), на долю которой приходится 20% от общего количества. Иными словами, в столице зарегистрирован каждый пятый электрокар. Далее в региональном рейтинге располагаются Московская область (1833 шт.) и Приморский край (1804 шт.). В ТОП-5 здесь также попадают Краснодарский край (1725 шт.) и Иркутская область (1673 шт.). Отметим еще и Санкт-Петербург (1265 шт.), который тоже преодолел тысячную отметку по числу имеющихся электромобилей.

Более подробную информацию обо всех транспортных средствах (в том числе и электромобилях) в разбивке по маркам, моделям, регионам, году выпуска, типу владельца вы найдете в отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ