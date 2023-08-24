В России стартуют продажи пикапа Dongfeng DF6 от 3,29 млн рублей

Пикап Dongfeng DF6 с габаритами 5310х1850х1810 мм и объемом грузового отсека, составляющим 1520х1520х475 мм, позволяет с удобством перевозить различные грузы, включая европалеты. А благодаря допустимой полной массе в 2499 кг автомобиль не попадает под ограничения, действующие для грузового транспорта массой свыше 2,5 тонн. Автомобиль имеет полный привод, выполненный по схеме Part Time с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке, а также клиренс, равный 220 мм. Переключение между режимами осуществляется с помощью селектора на передней панели.

Компания «Моторинвест» начала продажи полноприводного рамного пикапа Dongfeng DF6. Новинка предлагается в трех комплектациях – Comfort, Premium и Luxury – по цене от 3 млн 289 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Моторинвест».

Четырехдверная кабина Dongfeng DF6 с двумя рядами сидений вмещает до четырех человек. Интерьер пикапа выполнен из практичной экокожи. Безопасность водителя и пассажиров обеспечивают подушки безопасности, антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, антипротивобуксовочная система и электронная система стабилизации, а также конструктивно запрограммированные зоны безопасности рамы и кузова автомобиля. Модель получила широкий спектр опций для комфортного и безопасного передвижения – от системы кондиционирования до бесключевого доступа в салон и камер кругового обзора.

В зависимости от комплектации пикап может быть оснащен одним из двух турбированных дизельных двигателей. Базовый мотор ZD25T5 с рабочим объемом 2,5 л развивает мощность 136 л.с., а крутящий момент, равный 305 Нм, достигается в диапазоне от 1800 до 2600 оборотов в минуту. Более производительный 2,3-литровый двигатель М9Т-60А обладает мощностью 163 л.с. и крутящим моментом в 380 Нм, который также доступен с 1800 оборотов в минуту. Гамма коробок передач представлена тремя вариантами: пяти- и шестиступенчатой механической трансмиссией, а также 8-диапазонным «автоматом».

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Фото: «Моторинвест»