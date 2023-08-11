Представлен электрокроссовер OMODA С5 EV, который появится в России

Марка OMODA в рамках автосалона GIIAS 2023 в Индонезии представила новый электрокроссовер OMODA С5 EV. Местный филиал Chery уже открыл прием заявок на новинку: в Юго-Восточной Азии она будет представлена под именем Chery OMODA 5 EV. До нашей страны модель доберется в четвертом квартале 2023 года с другими шильдиками и будет называться OMODA C5 EV, пишет портал Motor.ru.
Первый электромобиль OMODA отличился дизайном интерьера. Общих деталей с бензиновым кросс-купе минимум: переиначены дверные карты, на руле появились сенсорные блоки клавиш, у информационно-развлекательного комплекса теперь изогнутый дисплей с «горячими» клавишами, а на центральном тоннеле больше нет ни селектора выбора ездовых режимов, ни выступа с беспроводной зарядкой.
Экстерьер тоже поменялся: сзади другой бампер без имитации выхлопных патрубков, спереди исчезла «потайная» радиаторная решетка – теперь вместо нее заглушка с китовым усом для охлаждения снизу. Наконец, добавились «аэродинамичные» колесные диски. Вероятно, именно в таком виде электромобиль OMODA доберется до России – с поправкой на шильдики и расположение руля.
Автомобиль приводится в движение электромотором мощностью 224 л.с. расположенным на передней оси. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 7,8 сек., максимальный пробег на одном заряде батареи составляет 450 км. Отмечается, что благодаря наличию порта быстрой зарядки восполнить аккумулятор с 30% до 80% можно за 35 минут.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам июля 2023 года мировые продажи OMODA составили 15735 автомобилей, что на 10,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Всего с начала года объем реализации марки достиг 86556 единиц. На сегодняшний день модельная линейка OMODA представлена на 14 различных мировых рынках. На европейском континенте марка начала успешно продвигать свои автомобили в Испании и Италии, стабильно высоким спросом пользуются модели OMODA в Австралии и Юго-Восточной Азии. А до конца 2023 года перечень экспортеров расширится до 21 страны.
Как отмечается, Россия является для глобальной марки стратегически важным рынком, который стал первой страной, где дебютировала OMODA за пределами Китая. В настоящий момент модельный ряд компании включает в себя кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан OMODA S5, который в скором времени будет представлен на российском рынке новой версией с приставкой GT. В четвертом квартале 2023-го в нашей стране ожидается первый электромобиль бренда – кроссовер OMODA Е5.
По итогам семи месяцев 2023 года в России было куплено 18358 автомобилей OMODA, 17224 единиц из которых – это кроссовер C5, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Стоит отметить, что в августе российские дилеры OMODA начали продажи специальной серии кроссовера OMODA C5 Black Diamond.
* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».
Фото: Paultan.org