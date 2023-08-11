Представлен электрокроссовер OMODA С5 EV, который появится в России

Марка OMODA в рамках автосалона GIIAS 2023 в Индонезии представила новый электрокроссовер OMODA С5 EV. Местный филиал Chery уже открыл прием заявок на новинку: в Юго-Восточной Азии она будет представлена под именем Chery OMODA 5 EV. До нашей страны модель доберется в четвертом квартале 2023 года с другими шильдиками и будет называться OMODA C5 EV, пишет портал Motor.ru.

Первый электромобиль OMODA отличился дизайном интерьера. Общих деталей с бензиновым кросс-купе минимум: переиначены дверные карты, на руле появились сенсорные блоки клавиш, у информационно-развлекательного комплекса теперь изогнутый дисплей с «горячими» клавишами, а на центральном тоннеле больше нет ни селектора выбора ездовых режимов, ни выступа с беспроводной зарядкой.

Экстерьер тоже поменялся: сзади другой бампер без имитации выхлопных патрубков, спереди исчезла «потайная» радиаторная решетка – теперь вместо нее заглушка с китовым усом для охлаждения снизу. Наконец, добавились «аэродинамичные» колесные диски. Вероятно, именно в таком виде электромобиль OMODA доберется до России – с поправкой на шильдики и расположение руля.

Автомобиль приводится в движение электромотором мощностью 224 л.с. расположенным на передней оси. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 7,8 сек., максимальный пробег на одном заряде батареи составляет 450 км. Отмечается, что благодаря наличию порта быстрой зарядки восполнить аккумулятор с 30% до 80% можно за 35 минут.