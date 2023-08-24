Авторынок Западной Европы в июле вырос на 18%

Продажи легковых автомобилей в Западной Европе в июле увеличились на 17,5% до 916 153 машин. Как отмечают в консалтинговой компании LMC Automotive, положительная динамика фиксируется двенадцатый месяц подряд, что обусловлено, прежде всего, улучшением ситуации с поставками микрочипов и, как следствие, увеличением производства новых машин и сокращением их дефицита на рынке. Тем не менее, нынешний результат продаж всё еще на 23% ниже уровня допандемийного 2019 года. За семь месяцев 2023 года реализация автомобилей в Западной Европе составила 6 млн 837 тыс. 107 единиц – на 17,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по реализации автомобилей в июле стала Германия, где было продано 243 277 машин (+18,1%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 143 921 машина (+28,3%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это лучший результат за июль с 2020 года, когда был реализован отложенный спрос, сформированный в период трехмесячного карантина из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, показатель продаж за семь месяцев нынешнего года все еще на 23% меньше по сравнению с допандемийным 2019 годом, несмотря на то что положительная динамика фиксируется 12 месяцев подряд.

Третий результат показала Франция – 128 947 проданных автомобилей (+19,9%). Далее идет Италия, чьи дилеры реализовали 119 207 машин (+8,8%). Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна поднялась на пятую строчку европейского рейтинга. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, объем рынка легковых автомобилей в России по итогам июля составил 95 654 единицы (рост в 2,7 раза).

Добавим также, что авторынок Испании в июле увеличился на 10,7% и составил 81 205 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), июль традиционно является одним из лучших месяцев для местного авторитейла, однако в этом году он не смог преодолеть 100-тысячной отметки. В целом же с начала года наблюдается рост продаж, который должен сохраниться и в дальнейшие месяцы, чему призвано способствовать формирование стабильного правительства в стране.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: ANFAC