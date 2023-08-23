В России насчитывается около 26 тысяч электромобилей

По данным агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2023 года в нашей стране числится 25,8 тыс. электромобилей. Это составляет всего лишь 0,06% от общего количества зарегистрированных легковых машин.

Примерно половина (48%) всех электрокаров в РФ принадлежит бренду Nissan, что соответствует 12,4 тыс. единиц. На втором месте марочного рейтинга, с заметным отставанием от лидера, располагается Tesla (4,2 тыс. шт.), доля которой составляет 16%. Третью строчку занимает Volkswagen (1,4 тыс. шт.). А вот на четвертой позиции оказался отечественный бренд Evolute с результатом 1,1 тыс. штук. Напомним, что производство таких электромобилей стартовало лишь в сентябре 2022-го. Замкнул пятерку лидеров Audi (1 тыс. шт.).

Самой распространенной моделью среди электромобилей в России является Nissan Leaf, которая зарегистрирована в количестве 12,4 тыс. экземпляров. Далее следуют две модели Tesla – Model 3 и Model Y (1,7 тыс. и 1,2 тыс. шт. соответственно). Кроме них, в ТОП-5 попали Porsche Taycan (1 тыс. шт.) и Volkswagen ID.4 (0,9 тыс. шт.).

Электромобили набирают все большую популярность в нашей стране и их уже чаще можно встретить на дорогах. Более подробно о тест-драйве электрокроссовера Evolute i-JOY вы можете прочитать в разделе «Шоу-рум».

Фото: АВТОСТАТ