Иранская SAIPA назвала цены на автомобили для России

Иранский автопроизводитель SAIPA раскрыл цены на модельный ряд для России. Реализацией автомобилей этой марки в нашей стране будет заниматься дилерская сеть Major Auto, пишет портал Autonews.ru.

Первым поступит в продажу компактный кросс-хэтчбек SAIPA Quik, стоимость которого составит около 1,5 млн рублей. Модель построена на платформе X200, которая является модернизированной версией «тележки» Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года. Под капотом автомобиля установлен атмосферный 1,5-литровый двигатель М15 мощностью 87 л.с., который работает в сочетании как с механической, так и автоматической коробкой передач. В оснащение SAIPA Quik, помимо прочего, входят подогрев сидений, ABS и две подушки безопасности.

Также в России появится седан Saina S, который построен на той же платформе, что и Quik. Цены на модель будут начаться от 1 млн 220 тыс. рублей.

В планах SAIPA привезти в Россию и седан Shahin, который создан на платформе Toyota B и оснащается 1,5-литровым турбодвигателем. По предварительным данным, стоимость этой модели составит 2 млн 050 тыс. рублей.

Кроме этого, экспортный потенциал для России имеют еще две модели SAIPA. В первую очередь речь идет о седане P90, который представляет собой глубокомодернизированный седан Renault Logan первого поколения. В Иране его планируют выпускать под дочерним суббрендом Pars Khodro. Модель получила атмосферный 1,6-литровый двигатель ME16 (модернизированный Peugeot EC5) мощностью 115 л.с., в связке с которым работает 5-ступенчатая механическая коробка передач собственного производства или 6-ступенчатый «автомат» от китайской компании DAE.

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, у автомобилей SAIPA могут быть серьезные перспективы на российском рынке только в одном случае – если получится организовать их сборку в России с привлечением местных поставщиков комплектующих. Таким образом можно чуть снизить стоимость машин для потребителей, сделать их за счет этого более привлекательными. В таком случае покупатели, видимо, готовы будут мириться с недостатками этих автомобилей с непонятной стоимостью обслуживания и надежностью.

«Сами по себе автомобили SAIPA могут конкурировать и с АВТОВАЗом, и с китайскими брендами по цене. Важно понимать, что наш потребитель привык к новинкам, мы избалованы новыми, современными моделями. Китайские производители уловили этот тренд и везут в Россию в основном именно актуальные модели, привлекательные и с точки зрения дизайна, и с точки зрения технологий, и имеющихся опций. Везти в Россию устаревшие модели смысла нет никакого», – резюмирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

Фото: Autonews.ru