Johnson Matthey продал завод автокатализаторов менеджменту

Крупнейший в мире производитель автомобильных катализаторов Johnson Matthey вышел из своего бизнеса в России. Завод «Джонсон Матти Красноярск» с конца июня принадлежит ООО «Катализаторы и технологии», следует из данных ЕГРЮЛ. С июля компания была переименована в ООО «Экотехсис», пишет газета «Коммерсант».

Компания «Катализаторы и технологии» создана в конце ноября 2022 года, по 33,3% в ней у гендиректора «Джонсон Матти Красноярск» Леонида Ракитина, коммерческого директора Johnson Matthey в РФ Андрея Коссова и финансового контролера Вадима Невенченко, следует из данных СПАРК. Таким образом, актив перешел к российским топ-менеджерам, которые планируют возобновить выпуск на заводе в Красноярске. Помимо производства компания оказывала и консультационные услуги, а также проводит исследования и испытания.

Завод автомобильных катализаторов в Красноярске был открыт в 2008 году. Мощность предприятия позволяет производить более 1 млн каталитических блоков в год.

В последнем актуальном отчете Johnson Matthey за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 года, говорится, что компания закрыла московский офис, прекратила всю новую коммерческую деятельность в РФ и приостановила выпуск на заводе в Красноярске. В отчете также указано, что 15 млн фунтов стерлингов на 31 марта 2023 года относятся к денежным средствам с ограниченным доступом, хранящимся в РФ. Компания не списывала российские активы.

Фото: mavink.com