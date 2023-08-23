Бывший завод Volkswagen может начать выпуск автомобилей Chery

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться выпуск автомобилей Chery. В настоящее время стороны ведут подготовку к заключению соответствующего соглашения, пишет канал «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники.

Первой моделью, которая может встать на конвейер, является кроссовер Chery Tiggo 7 PRO Max. Крупноузловая сборка этих автомобилей намечена на конец осени текущего года, первая партия будет включать порядка 120 машин.

Напомним, в мае 2023 года германский автоконцерн Volkswagen завершил продажу своих российских активов, включая автозавод в Калуге, структуре дилера «АВИЛОН» – «Арт-Финансу». Стоимость сделки составила 125 млн евро, она включает в себя производственные мощности в Калуге, инфраструктуру импортера (дистрибьюторский бизнес и послепродажное обслуживание), а также складскую деятельность и финансовые услуги со всеми связанными с ней сотрудниками.

Фото: vwgroup.ru