Французский производитель автокомпонентов Valeo ушел из России

Французский производитель автокомпонентов Valeo покинул российский рынок. В рамках своего решения о прекращении производственной деятельности в России Valeo подписала соглашение с НПК «Автоприбор» о продаже всех производственных активов, входящих в подразделение Powertrain Systems в России. Завершение сделки требует получения необходимых разрешений регулирующих органов, пишет агентство «Прайм».

Как отмечается, данный шаг позволит производственному предприятию в Тольятти продолжить деятельность, а его 158 сотрудникам – сохранить свои рабочие места. Собственники НПК «Автоприбор» планируют и далее инвестировать в развитие бизнеса, поддерживать высокий уровень качества технологий и обеспечивать надежность поставок для отечественной автомобильной промышленности.

Продажа бизнеса станет бесприбыльной для Valeo и не повлечет убытков: в 2022 году активы были амортизированы на сумму 43 млн евро. При этом Valeo получила право обратного выкупа активов в течение 10 лет, воспользоваться которым она сможет с 2029 года. По данным французской компании, продажи Valeo в России составляли менее 1% от совокупного оборота группы.

Фото: economy.samregion.ru

