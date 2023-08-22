Автомобили с пробегом в августе подорожали почти на 4%

Подержанные машины в России растут в цене уже пятый месяц подряд, причем в августе они подорожали сильнее всего в 2023 году. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки обзора «Мониторинг цен на вторичном рынке».

Так, по данным агентства, средняя цена* легкового автомобиля с пробегом в последний месяц лета составила 1 млн 471,7 тыс. рублей. Это на 3,8% (или 54 тыс. рублей) больше, чем в июле. А по отношению к уровню годичной давности (в августе 2022-го) подержанные машины подорожали на 18,5% (плюс 230 тыс. рублей).

В зависимости от модели и возраста б/у автомобили дорожают по-разному. Например, 3-летний кроссовер Toyota RAV4 за год прибавил в цене в среднем 21%, 5-летний внедорожник LADA 4x4 – 10%, а 7-летний Hyundai Solaris – 29%. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже легковых автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ