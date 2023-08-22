«Москвич» раскрыл планы по новым моделям

Автомобильный завод «Москвич» раскрыл планы по развитию модельного ряда. Как рассказал в рамках форума IMAF гендиректор предприятия Ханс-Петер Мозер, к ныне представленным компактному кроссоверу «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3e», до конца нынешнего года добавится лифтбек «Москвич 6». В 2024 году планируется запустить производство трех новинок, в том числе среднеразмерного кроссовера «Москвич 5» и модели под названием «Москвич 8», подробностей о которой пока нет. Полностью отсутствует информация и о еще двух новинках от «Москвича», выход которых намечен на 2024 и 2025 год соответственно.

Что касается объемов производства, планируется, что в 2023 году по технологии крупноузловой сборки на заводе соберут 27 тыс. автомобилей, в том числе 4,1 тыс. с электродвигателем, в 2024 году – не менее 44 тыс. машин, в том числе 4 тыс. с электродвигателем. При этом с 2024 года, параллельно с крупноузловой сборкой, начнется мелкоузловая сборка, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.).

Фото: «АВИЛОН»