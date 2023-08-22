Бренд Pango Cars вышел на рынок автомобилей с пробегом

На российском авторынке появился новый бренд Pango Cars, включающий в себя продажу сертифицированных автомобилей с пробегом по программе Pango Select, аренду автомобилей, C2B-аукцион, агрегатор объявлений – онлайн-витрину автомобилей pangocars.ru и другие сопутствующие услуги. Первыми партнерами новой федеральной автомобильной экосистемы Pango Cars стали дилерcкие центры марок Chery и OMODA, и уже сейчас приобрести сертифицированные автомобили любых марок и моделей можно более чем у 300 дилеров в 90 городах России, сообщает пресс-служба Pango Cars.

Ранее в рамках исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля (Residual value)» эксперты агентства «АВТОСТАТ» определили 3-летние китайские кроссоверы, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 2 квартала 2023 года. Второе место в этом рейтинге занял Chery Tiggo 4, оснащенный 2-литровым двигателем и «автоматом». Через три года после покупки (которая была совершена во 2 квартале 2020-го) показатель Residual value у этой модели в среднем составляет 144%. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», столь высокие результаты остаточной стоимости (свыше 100%) связаны с резким ростом цен на автомобили, который наблюдался весной 2022 года. И это характерно для многих машин, которыми сегодня владеют россияне.

Быстро узнать актуальную рыночную стоимость автомобиля с пробегом можно здесь.

Фото: Pango Cars

