«Москвич» откроет еще 12 новых дилерских центров | АВТОСТАТ

«Москвич» откроет еще 12 новых дилерских центров

0

«Москвич» откроет еще 12 новых дилерских центров

Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по легковым автомобилям
Все ежемесячные обзоры

Автомобильный завод «Москвич» откроет еще 12 новых дилерских центров, которые уже готовят свои площадки к открытию и скоро начнут продажу и обслуживание автомобилей «Москвич». Так, автосалоны марки распахнут свои двери для посетителей в Барнауле, Вологде, Мурманске, Новосибирске, Пензе, Рязани, Ростове-на-Дону, Сургуте, Тамбове, Тольятти, Томске и Череповце, сообщает пресс-служба АЗ «Москвич». На данный момент 55 точек продаж и обслуживания работают в 25 городах России.

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей с механической коробкой передач и 2 млн 285 тыс. рублей – с вариатором. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу осенью 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера «Москвич 5».

Полный список дилеров «Москвича» (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: «КЛЮЧАВТО»

Фото автора публикации
Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерымосквич

Подпишитесь на наш Telegram-канал

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Аватар пользователя
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно

Наверх