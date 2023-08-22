Автомобильный завод «Москвич» откроет еще 12 новых дилерских центров, которые уже готовят свои площадки к открытию и скоро начнут продажу и обслуживание автомобилей «Москвич». Так, автосалоны марки распахнут свои двери для посетителей в Барнауле, Вологде, Мурманске, Новосибирске, Пензе, Рязани, Ростове-на-Дону, Сургуте, Тамбове, Тольятти, Томске и Череповце, сообщает пресс-служба АЗ «Москвич». На данный момент 55 точек продаж и обслуживания работают в 25 городах России.

Напомним, автомобили «Москвич» поступили в розничную продажу в конце декабря 2022 года. Компактный кроссовер «Москвич 3» в настоящее время стоит от 2 млн 220 тыс. рублей с механической коробкой передач и 2 млн 285 тыс. рублей – с вариатором. Электрический кроссовер «Москвич 3e» предлагается за 3 млн 950 тыс. рублей. Следующей моделью «Москвич» станет лифтбек «Москвич 6», который поступит в продажу осенью 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года планируется запустить производство нового среднеразмерного кроссовера «Москвич 5».

Полный список дилеров «Москвича» (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: «КЛЮЧАВТО»