BAIC привезет в Россию два новых кроссовера

Китайский автоконцерн BAIC до конца года расширит модельный ряд до пяти моделей в четырех рыночных сегментах. Так, к уже продающимся седану U5 Plus и компактному кроссоверу X35, а также рамному внедорожнику BJ40 прибавятся еще две модели, пишет портал «Китайские автомобили».

Первая – это кроссовер BAIC X55, производство которого стартовало на калининградском заводе «Автотор» на прошлой неделе. Еще один кроссовер поступит в продажу под именем BAIC X75. Ранее эта модель была анонсирована как BAIC X7, но, судя по всему, название сменили для того, чтобы не создавалось лишней путаницы с кроссовером Kaiyi X7 Kunlun.

Напомним, что производство автомобилей бренда BAIC началось на калининградском заводе «Автотор» в апреле 2023 года. Первыми на конвейер предприятия встали кроссовер BAIC X35 и седан U5 plus, которые поступили в продажу в июне и в настоящее время предлагаются по цене от 1 млн 839 тыс. рублей. В августе на «Автоторе» стартовала сборка рамного внедорожника BJ40 Plus стоимостью 4 млн 059 тыс. 900 рублей, а также кроссовера BAIC X55. В дальнейшем модельный ряд BAIC в нашей стране должны пополнить кроссовер X75, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus.

На текущий момент производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. На основании достигнутых договоренностей на первом этапе прорабатывается план локализации следующих компонентов: аккумуляторные батареи, стекла, бамперы, бачки омывателей, диски и шин, сиденья, выхлопные системы и другие. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

Официальным дистрибьютором BAIC является компания ООО «БАИК Рус», привлеченная для организации продаж автомобилей, запасных частей, компонентов и аксессуаров, продвижения бренда, организации послепродажного сервисного и гарантийного обслуживания на территории России. На сегодняшний день количество официальных дилерских центров BAIC насчитывает 88. Узнать о них в разбивке по городам можно тут.

Фото: BAIC