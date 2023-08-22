Число дилеров грузовых автомобилей в РФ за полгода увеличилось на 21%

В России наблюдается рост количества официальных дилерских центров* по продаже грузовых автомобилей. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки обзора «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по грузовым автомобилям».

Так, по данным агентства, на середину августа 2023 года в нашей стране насчитывалось 1253 дилера грузовых автомобилей. Между тем, шесть месяцев назад, этот показатель составлял 1037, т.е. в феврале было на 216 дилерских центров (контрактов) меньше. Таким образом, за полгода их число выросло на 21%.

Рост количества дилеров в основном происходит за счет китайских марок, которые активно формируют и развивают свои сети, замещая ушедших из России европейских и японских производителей. Например, у SITRAK за это время стало на 60 дилерских центров больше, у XCMG – на 32, у Hongyan – на 26, у Dongfeng – на 24, у FAW – на 22, у Foton – на 19, у Dayun – на 18, у Shacman – на 17. Более подробная информация об этом содержится здесь.

* Без учета сервисных партнеров.

Фото: АВТОСТАТ