«Автотор» представил новые модели

Холдинг «Автотор» в рамках международной выставки MIMS Automobility Moscow 2023 представил шесть новых моделей от брендов BAIC, Kaiyi и SWM, производство которых налажено на калининградском предприятии.

Так, продуктовая линейка Kaiyi Auto пополнилась двумя компактными кроссоверами Kaiyi X3 и X3 Pro. Бренд SWM дебютировал с тремя моделями: среднеразмерными кроссоверами G01 и G01F, а также большим кроссовером G05 Pro, представленным в пяти- и семиместном вариантах исполнения. Модельный ряд BAIC дополнил рамный полноприводный внедорожник BAIC BJ40.

До конца 2023 года на мощностях «Автотора» планируется выпуск 70 тыс. автомобилей, а в 2024 году объем производства составит не менее 100 тыс. единиц. Портфель легковых моделей холдинга «Автотор» расширится до 20 автомобилей, представленных брендами BAIC, Kaiyi и SWM в различных сегментах, что позволит компании закрепить за собой статус одного из крупнейших автопроизводителей на российском рынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калининградский завод «Автотор» и китайская компания JMC подписали соглашение о сотрудничестве в области создания высокотехнологичного производства коммерческих автомобилей. На конвейере предприятия стартовало производство одновременно трех моделей JMC: это компактный городской коммерческий автомобиль Carrying, универсальный коммерческий автомобиль Conquer, а также пикап Vigus. Коммерческие автомобили подготовлены для оснащения широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и др.

Фото: «Автотор»