Chery рассказала о новой версии Tiggo 8 PRO Max для России

Компания Chery планирует до конца третьего квартала представить на российском рынке обновленный семиместный полноприводный кроссовер Tiggo 8 PRO Max. Комплектации и стоимость новинки будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Max в новом исполнении получил стилистические изменения в экстерьере, интерьере и дополнительное оборудование. Так, логотип марки интегрирован в решетку радиатора, а его динамичная световая подсветка в ночное время добавляет автомобилю узнаваемости. Дизайн задних LED-фонарей и T-образный рисунок верхнего стоп-сигнала придали облику кроссовера спортивности.

В салоне обновленного Chery Tiggo 8 PRO Max дизайнеры оставили два сдвоенных экрана диагональю по 12,3 дюйма каждый, но изменили форму – теперь панель изогнута. Это создает максимально комфортные условия при просмотре данных на бортовом компьютере и информации на экране системы мультимедиа, например, навигатора. Изменился дизайн и компоновка рычагов управления в центральной консоли и тоннеле. Кнопки регулировки температуры, направления воздуха и выключения мультимедийной системы стали сенсорными.