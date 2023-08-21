Chery рассказала о новой версии Tiggo 8 PRO Max для России

Компания Chery планирует до конца третьего квартала представить на российском рынке обновленный семиместный полноприводный кроссовер Tiggo 8 PRO Max. Комплектации и стоимость новинки будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Max в новом исполнении получил стилистические изменения в экстерьере, интерьере и дополнительное оборудование. Так, логотип марки интегрирован в решетку радиатора, а его динамичная световая подсветка в ночное время добавляет автомобилю узнаваемости. Дизайн задних LED-фонарей и T-образный рисунок верхнего стоп-сигнала придали облику кроссовера спортивности.
В салоне обновленного Chery Tiggo 8 PRO Max дизайнеры оставили два сдвоенных экрана диагональю по 12,3 дюйма каждый, но изменили форму – теперь панель изогнута. Это создает максимально комфортные условия при просмотре данных на бортовом компьютере и информации на экране системы мультимедиа, например, навигатора. Изменился дизайн и компоновка рычагов управления в центральной консоли и тоннеле. Кнопки регулировки температуры, направления воздуха и выключения мультимедийной системы стали сенсорными.
Кроссовер Chery Tiggo 8 PRO Max по-прежнему будет доступен в России с бензиновым двигателем 2.0 TGDI мощностью 197 л.c., который работает в сочетании с 7-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DCT. Разгон до 100 км/ч занимает у нового Chery Tiggo 8 PRO 8,4 секунды, предельная скорость равна 210 км/ч.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery завершила продажи в России компактного кроссовера Tiggo 4, поскольку покупатели отдают предпочтение технологичной версии модели – Tiggo 4 PRO.
Между тем, модельный ряд Chery в нашей стране пополнил бизнес-седан Chery Arrizo 8, который с июня доступен к покупке у официальных дилеров. Осенью в нашей стране появится гибридный кроссовер Tiggo 7 PRO e+, а в следующем году – седан Arrizo 8 e+. Кроме того, в конце 2023-го или в начале будущего года на российском рынке ожидается флагманский кроссовер Chery Tiggo 9. Также напомним, что ранее российские дилеры Chery начали продажи полноприводной версии кроссовера Tiggo 7 PRO Max AWD.
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Фото: Chery