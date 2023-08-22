«Соллерс» организует производство трансмиссий на площадке ЗМЗ

Компания «Соллерс» приступила к реализации проекта по организации производства трансмиссий на площадке Заволжского моторного завода. Инвестиции в проект составят более 600 млн рублей, сообщает пресс-служба «Соллерс».

Серийное производство 6-ступенчатой механической коробки передач в рамках дочернего общества ПАО «Соллерс» – «Соллерс Производство Трансмиссий» – будет запущено во втором квартале 2024 года. Общий объем производства по проекту составит 7 тыс. штук в 2024 году с последующим ростом до 50 тыс. штук в год. Новые МКПП будут устанавливаться на модельный ряд легких коммерческих автомобилей Sollers и автомобилей УАЗ.

Напомним, в июле компания «Соллерс» запустила серийное производство дизельных двигателей на заводе в ОЭЗ «Алабуга». В рамках проекта на предприятии налажен выпуск 2-литрового мотора мощностью 130 л.с. (288 Нм), а также двигателя объемом 2.7 литра мощностью 150 л.с. (355 Нм). Проектом также предусмотрена широкая кооперация по технологическим операциям с другими российскими автопроизводителями и поставщиками с целью максимальной унификации компонентной базы и загрузки созданных в России мощностей по литью, мехобработке и другим переделам. Так, в перспективе ближайших двух лет планируется освоить производство чугунных отливок, коленвалов и поршневой группы. Общий объем инвестиций в проект составляет 2,2 млрд рублей.

Фото: «Соллерс»