SAIPA намерена организовать производство автомобилей в России

Иранский автопроизводитель SAIPA планирует организовать выпуск своих автомобилей в России. Как рассказали порталу Autonews.ru представители компании, к производству планируется седан Shahin и седан P90.

Первая модель построена на платформе Toyota B и оснащается турбированным 1,5-литровым двигателем M15TC мощностью 112 л.с. и 178 Нм крутящего момента. Для всех моделей SAIPA предусмотрены как механические, так и автоматические коробки передач.

Проект P90 представляет собой глубокомодернизированный седан Renault Logan первого поколения. В Иране его планируют выпускать под дочерним суббрендом Pars Khodro. Оснащается он новым атмосферным двигателем ME16 (модернизированный Peugeot EC5), который имеет объем 1,6 л, мощность 115 л.с. и 147 Нм крутящего момента. В связке с двигателем работает 5-ступенчатая «механика» собственного производства или 6-ступенчатый «автомат» от китайской компании DAE.

По словам представителей SAIPA, организовывать производство автомобилей в России планируется на одной из бывших площадок Renault-Nissan. При этом никаких конкретных сроков пока не называется.

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, у автомобилей SAIPA могут быть серьезные перспективы на российском рынке только в одном случае – если получится организовать их сборку в России с привлечением местных поставщиков комплектующих. Таким образом можно чуть снизить стоимость машин для потребителей, сделать их за счет этого более привлекательными. В таком случае покупатели, видимо, готовы будут мириться с недостатками этих автомобилей с непонятной стоимостью обслуживания и надежностью.

«Сами по себе автомобили SAIPA могут конкурировать и с АВТОВАЗом, и с китайскими брендами по цене. Важно понимать, что наш потребитель привык к новинкам, мы избалованы новыми, современными моделями. Китайские производители уловили этот тренд и везут в Россию в основном именно актуальные модели, привлекательные и с точки зрения дизайна, и с точки зрения технологий, и имеющихся опций. Везти в Россию устаревшие модели смысла нет никакого», – резюмирует директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский» Сергей Новосельский.

Фото: Autonews.ru