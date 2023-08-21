Импорт легковых автомобилей из Китая в Россию с начала года вырос в 5,7 раза

По итогам семи месяцев 2023 года из Китая в Россию было поставлено более 405 тыс. легковых автомобилей, что в 5,7 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Таким образом, Китай продолжает демонстрировать рекордный рост поставок на российский рынок, пишет агентство «ТАСС». Согласно опубликованной статистике, в стоимостном выражении они увеличились в 7,5 раза, до 5,65 млрд долларов. По объему закупок китайских автомобилей Россия занимает первое место, на нее приходится порядка 14% от их экспорта из КНР в отчетный период. При этом в июле объем поставок по сравнению с июнем вырос на 2%, до 79,6 тыс. штук, а по стоимости повысился на 3,4%, до 1,06 млрд долларов. Из данных ведомства следует, что, помимо динамичного роста количественного показателя, наблюдается и заметное увеличение числа моделей легковых автомобилей, поставляемых Китаем для РФ.

По оценкам аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом полугодии 2023-го на российском авторынке зафиксированы премьеры 30 моделей 14 китайских марок (из них 3 электромобиля), а в июле стартовало еще около десяти новинок.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Китай может обогнать Японию и стать крупнейшим мировым экспортером автомобилей к концу 2023 года. Согласно отчету аналитиков агентства Moody's Analytics, к концу второго квартала разница между Китаем и лидером рейтинга, Японией, по объему экспорта сократилась до 70 тыс. автомобилей в месяц, в то время как год назад разница составляла 171 тыс. машин. Отмечается, что в 2021 году Китай обошел по объему поставок Южную Корею, а в 2022 году стал вторым по величине экспортером автомобилей, опередив Германию.

Экспорт автомобилей из КНР превысил допандемийные показатели в том числе благодаря растущему спросу на электромобили. Так, в 2022 году Китай стал крупнейшей производственной базой электромобилей и подзаряжаемых гибридов: 6,7 млн единиц, 64% мирового объема, выпущены в этой стране. Почти 580 тыс. электрифицированных автомобилей было экспортировано из Китая, большая часть из которых (407 тыс. шт.) – западных брендов. Крупнейшими экспортерами являются Tesla, SAIC, Dacia, Polestar, Volvo, Lynk & Co, BMW и BYD. По словам аналитиков, преимущество китайского автопрома состоит в производстве литийионных аккумуляторных батарей, что позволяет снизить затраты на выпуск электрокаров.

Фото: АВТОСТАТ