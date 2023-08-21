Грузия окончательно перекрыла поставки автомобилей в Россию, причем запрет затронул и машины, которые везут из Армении. Как пишет газета «Коммерсант», это связано с обходными схемами, которые используют российские экспортеры. Они завозили автомобили в Грузию, после чего перегоняли их в Армению, растаможивали и затем отправляли в Россию через погранпереход Верхний Ларс, поскольку это самый короткий путь.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», власти Грузии с 1 августа ввели ограничения на экспорт и реэкспорт в РФ автомобилей, произведенных в США. Кроме того, ограничения на автомобили, ввезенные из Европы, будут введены с 26 сентября, как это предусмотрено 11-м пакетом санкций против РФ, сообщили в службе доходов Минфина республики. Напомним, Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л, а также электромобилей и гибридов. Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, в первом полугодии 2023 года республика экспортировала в Россию более 3,7 тыс. легковых автомобилей на общую сумму более 52 млн долларов.

По словам участников отрасли, после ограничения со стороны Тбилиси, машины будут завозить, например, через Казахстан или Киргизию. При этом именно грузинский запрет на цены не повлияет. Гораздо сильнее на стоимость оказывает давление слабый рубль и повышенный утильсбор.

Фото: Cadillac