АВТОВАЗ повысил цены на некоторые комплектации автомобилей LADA

АВТОВАЗ повысил цены на свои автомобили, однако подорожание коснулось только ряда более оснащенных и более дорогостоящих комплектаций в семействах Niva и Vesta. При этом розничные цены на всю линейку Granta и на базовые версии в семействах Niva и Vesta остались без изменений, выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

Меньше всего прибавила в цене флагманская LADA Vesta NG: седан в трех комплектациях (Life, Enjoy, Techno) подорожал на 1,3 – 1,4% (плюс 20 тыс. руб.) и теперь их стоимость составляет от 1 420 900 рублей до 1 584 900 рублей. Кросс-седан Vesta Cross стал дороже на 1,2 – 1,3% (плюс 20 тыс. руб.) и сегодня его можно купить по цене от 1 562 900 рублей до 1 704 900 рублей.

Трехдверная LADA Niva Legend в топовых версиях Urban и BLACK выросла в цене на 3,2 – 4,2% (плюс 30 – 40 тыс. руб.). В результате их стоимость составляет теперь 964 900 рублей и 983 900 рублей соответственно. Для внедорожника LADA Niva Travel подорожание составило 4,2 – 5,3% (плюс 50 – 65 тыс. руб.), а значит новые цены на эту модель варьируются от 1 092 900 рублей до 1 377 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ возобновил производство универсалов и фургонов LADA Largus. Всего планируется произвести 650 автомобилей LADA Largus различных модификаций, которые ожидаются у дилеров в сентябре. Полноценный перезапуск производства LADA Largus намечен на второй квартал 2024 года – к этому сроку, как рассчитывают на АВТОВАЗе, российские поставщики смогут освоить дополнительную номенклатуру компонентов для повышения технологического суверенитета по данной модели. При этом выпуск «Ларгуса» будет перенесен из Тольятти в Ижевск, где также будет налажено производство электромобиля e-Largus.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОСТАТ