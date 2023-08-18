Мировые продажи OMODA продолжают расти

По итогам июля 2023 года мировые продажи OMODA составили 15735 автомобилей, что на 10,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Всего с начала года объем реализации марки достиг 86556 единиц, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

На сегодняшний день модельная линейка OMODA представлена на 14 различных мировых рынках. На европейском континенте марка начала успешно продвигать свои автомобили в Испании и Италии, стабильно высоким спросом пользуются модели OMODA в Австралии и Юго-Восточной Азии. А до конца 2023 года перечень экспортеров расширится до 21 страны.

Как отмечается, Россия является для глобальной марки стратегически важным рынком, который стал первой страной, где дебютировала OMODA за пределами Китая. В настоящий момент модельный ряд компании включает в себя кроссовер OMODA C5, который предлагается в двух модификациях с передним и полным приводом, а также седан OMODA S5, который в скором времени будет представлен на российском рынке новой версией с приставкой GT. В четвертом квартале 2023-го в нашей стране ожидается первый электромобиль бренда – кроссовер OMODA Е5.

По итогам семи месяцев 2023 года в России было куплено 18358 автомобилей OMODA, 17224 единиц из которых – это кроссовер C5, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Стоит отметить, что в августе российские дилеры OMODA начали продажи специальной серии кроссовера OMODA C5 Black Diamond.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре 2023 года состоится российская премьера бренда JAECOO и старт продаж его первой модели – кроссовера JAECOO J7, дебютировавшего в этом году Шанхайском автосалоне. Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах. Подробности о российских спецификациях модели JAECOO J7 будут объявлены ближе к официальному старту продаж. Открытие первых флагманских шоу-румов OMODA & JAECOO ожидается уже в августе.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: OMODA