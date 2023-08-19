10% автомобильной техники в России оформлено на юрлиц

В нашей стране насчитывается 5,366 млн автотранспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, что составляет 10% от общего количества. Такие данные содержатся в отчете «Корпоративный парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.», подготовленном экспертами агентства «АВТОСТАТ».

Больше всего автомобильной техники, находящейся во владении юрлиц, в сегменте легковых машин. Таковых на середину года насчитывается 2,126 млн единиц. Далее по этому показателю следуют грузовые автомобили, среди которых 1,926 млн экземпляров зарегистрировано на корпоративных клиентов. В сегменте легкой коммерческой техники (LCV) их числится 1,058 млн штук, а меньше всего – среди автобусов (0,256 млн шт.).

А вот выше всего доля юридических лиц как раз в автобусном парке – здесь на них оформлено 70,8% от общего числа. Соответственно, во владении физлиц находится только 29,2% всех автобусов в стране. Среди грузовиков более половины (52,5%) принадлежит юрлицам, а среди LCV – это каждый четвертый (25,7%). Наименьшая доля юрлиц наблюдается в сегменте легковых автомобилей (4,6%).

Более подробная информация о состоянии корпоративного парка транспортных средств в России по состоянию на 1 июля 2023 года содержится здесь.

Фото: АВТОСТАТ