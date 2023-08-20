Названы самые продаваемые автомобили Haval в России

Российские дилеры Haval в июле реализовали 8548 автомобилей, что в 4 раза больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По итогам семи месяцев 2023 года в России было продано 47099 кроссоверов и внедорожников Haval, что в 3,2 раза выше показателя годичной давности. В результате Haval занял третье место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 9,5% против 3,8% годом ранее. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Бестселлером Haval на российском рынке в июле остается компактный кроссовер Jolion с показателем 4304 проданных автомобиля (рост в 3,7 раза). Второе место занял кроссовер Haval F7, на котором остановили свой выбор 1744 покупателя (рост в 5,4 раза). Третий результат показал среднеразмерный кроссовер Haval Dargo – 1315 реализованных машин, что в 5,2 раза больше, чем год назад.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле российские дилеры Haval начали продажи нового среднеразмерного кроссовера Haval M6. При этом компания Haval рассматривает возможность локализации производства в России этой модели, которая в настоящее время поставляется в нашу страну по импорту.

Какие еще автомобили могут появиться на российском рынке, читайте в «Календаре новинок».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ