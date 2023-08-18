В рамках завершения сделки по приобретению российских активов немецкой компании Continental AG многопрофильным холдингом S8 Capital и консолидации шинных активов холдинга в единый кластер, компания «Континентал Калуга» переименована в «Кордиант Калуга». Как сообщает пресс-служба компании, «Кордиант Калуга» будет отвечать за работу завода по производству шин в Калуге.

В мае 2023 года многопрофильный холдинг S8 Capital приобрел 100 % акций крупнейшего производителя шин в Центральной и Восточной Европе – АО «Кордиант». В периметр сделки вошли три производственные площадки в Ярославле и Омске, научно-технический центр «Интайр» и ремонтный центр «Технотайр».

В настоящее время на базе АО «Кордиант» идет процесс формирования современного шинного кластера, который предоставит своим потребителям широкий ассортимент продукции. Официальная презентация новых шинных брендов и стратегии развития шинного кластера многопрофильного холдинга S8 Capital состоится в декабре 2023 года.

Напомним, у Continental до 2011 года было СП с «Сибур – Русские шины» на базе площадки в Омске. В декабре 2011 года «Сибур» продал шинный бизнес топ-менеджменту «Сибур – Русские шины», а компания была переименована в «Кордиант».

Мощность бывшего завода Continental составляет 4 млн шин в год с перспективами расширения до 16 млн штук. Мощность заводов «Кордиант» – 9 млн шин (легковые, легкие грузовые, грузовые). В результате сделок S8 в итоге сконцентрировал мощности в 13 млн шин в год, войдя в ТОП-3 производителей шин в России после «Татнефти», которая в этом году приобрела крупнейший завод у Nokian (17,5 млн шин в год), и «Нижнекамскшины» (15 млн шин).

Фото: masloffspb.ru