Kia переводит часть представительства из России в Казахстан

Российский офис Kia открыл представительство в Казахстане, где сможет возобновить прямую операционную деятельность, остановившуюся в прошлом году. Об этом свидетельствует информация источников «Газеты.Ru», а также изменения в налоговых и уставных документах дочерних структур южнокорейской компании. От российского импортера Kia не отказывается, но его работа теперь на долгие годы сведена к минимуму, говорят собеседники издания. По их мнению, перевод операционной деятельности в неподсанкционную страну понадобился Kia для возвращения к прибыльности и строительства местного автозавода. Его продукция может появиться и на рынке России, полагают эксперты.

Напомним, в сентябре 2022 года локальное производство и импорт автомобилей Kia в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла. По итогам семи месяцев 2023 года в России было продано 21680 автомобилей Kia, что на 55,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. В результате корейская марка, которая на протяжении девяти лет являлась лидером среди всех представленных в России иностранных автопроизводителей, опустилась на пятое место в рейтинге продаж на российском авторынке.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Kia