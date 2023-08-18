Kia представила обновленный кроссовер Sorento

Компания Kia представила в Южной Корее обновленный кроссовер Kia Sorento, который в ближайшее время появится у местных дилеров. Поставки новинки на экспортные рынки начнутся до конца года.

Как пишет портал Motor.ru, с рестайлингом Sorento получил новую радиаторную решетку, переднюю оптику иного дизайна и удлинившийся капот – теперь кроссовер больше походит на «старший» Telluride. Самое же заметное изменение в задней части автомобиля – перемычки в секциях задних фонарей.

Следуя трендам, в салоне вместо двух раздельных экранов установлен единый кластер 12,3-дюймовой цифровой приборной панели и дисплея мультимедийной системы того же размера. Из-за этого пришлось пересмотреть размещение дефлекторов вентиляции.