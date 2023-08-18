Kia представила обновленный кроссовер Sorento

Компания Kia представила в Южной Корее обновленный кроссовер Kia Sorento, который в ближайшее время появится у местных дилеров. Поставки новинки на экспортные рынки начнутся до конца года.
Как пишет портал Motor.ru, с рестайлингом Sorento получил новую радиаторную решетку, переднюю оптику иного дизайна и удлинившийся капот – теперь кроссовер больше походит на «старший» Telluride. Самое же заметное изменение в задней части автомобиля – перемычки в секциях задних фонарей.
Следуя трендам, в салоне вместо двух раздельных экранов установлен единый кластер 12,3-дюймовой цифровой приборной панели и дисплея мультимедийной системы того же размера. Из-за этого пришлось пересмотреть размещение дефлекторов вентиляции.
Из других новшеств – сенсорный блок управления климатической системой и функция идентификации водителя по отпечатку пальца. На зеркало заднего вида со встроенным экраном теперь транслируется изображение с задней камеры, есть в списке опций и два штатных видеорегистриатора. В топовых комплектациях Sorento оснащен 10-дюймовым проекционным дисплеем.
Моторная гамма обновленного Kia Sorento будет варьироваться в зависимости от рынка. Она включает 2,2-литровый турбодизель мощностью 194 л.с. и бензиновый турбомотор 2.5, развивающий 281 л.с. В качестве альтернативы предлагается гибридная установка на базе «турбочетверки» объемом 1,6 л на 180 л.с., которой помогает 60-сильный электромотор. Коробка передач – безальтернативный «робот» с двумя сцеплениями, привод может быть как передним, так и полным.
Напомним, Kia Sorento актуального, четвертого поколения выпускается с 2020 года и до весны прошлого года кроссовер был официально представлен на российском рынке. Поскольку официальные продажи автомобилей Kia в нашей стране приостановлены, у обновленной модели есть шанс появится в России только по схеме параллельного импорта.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Kia считает заряжаемые гибриды бесперспективными, поскольку потребители не понимают концепции бензин-электрических систем, что неминуемо сказывается на спросе. Тем не менее полностью отказываться от PHEV в Kia не собираются. Кстати, скепсис Kia к заряжаемым гибридам разделяют в компании Mercedes-Benz, которая 1,5 года назад прекратила разработку принципиально новых бензин-электрических моделей, чтобы сфокусироваться на полноценных электромобилях.
Фото: Kia