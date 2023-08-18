Рынок электромобилей с пробегом в июле вырос почти на 60%

По данным агентства «АВТОСТАТ», в июле 2023 года россияне приобрели 1084 подержанных электромобиля – на 59% больше, чем год назад. Эксперты агентства отмечают, что вторичный рынок электрокаров растет уже четвертый месяц подряд, а последние три месяца его объем превышает 1 тысячу экземпляров.

Свыше половины (56%) купленных в июле б/у электромобилей пришлось на марку Nissan (611 шт.). Около 18% этого рынка приходится на Tesla (193 шт.). Далее, с большим отставанием, располагается Hyundai (72 шт.). Кроме них, в пятерку марок-лидеров также вошли Volkswagen и BMW (31 и 24 шт. соответственно). Суммарно на эти перечисленные бренды приходится 86% вторичного рынка электромобилей.

В модельном рейтинге самым популярным подержанным электрокаром остался Nissan Leaf, который в июле разошелся тиражом в 598 единиц. В ТОП-5 здесь попали еще Tesla Model 3 (99 шт.), Hyundai Kona (69 шт.), Tesla Model Y (42 шт.) и Tesla Model S (35 шт.). Отметим, что как марки, так и модели, оказавшиеся за пределами первой пятерки, имеют рыночные объемы менее 20 штук.

По итогам 7 месяцев 2023 года объем рынка подержанных электромобилей составил 6096 экземпляров. Это на 18% больше, чем в январе – июле прошлого года.

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Фото: АВТОСТАТ