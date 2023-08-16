Mitsubishi прекратит выпуск своей самой доступной модели

Японская компания Mitsubishi планирует в 2025 году прекратить выпуск хэтчбеков и седанов Mirage. Это решение обусловлено низким спросом на единственном для этой модели рынке – США, пишет «Газета.Ru».

Так, в 2022 году продажи Mitsubishi Mirage на американском рынке снизились на 31%, а в первой половине 2023-го – на 44%. При этом «Мираж» в июле оказался единственной моделью в США, которую дилеры продавали дешевле 20 тыс. долларов.

Впрочем, в самой компании не спешат подтверждать уход Mirage с рынка: официальный представитель Mitsubishi Джереми Барнс заявил, что это «важная модель в портфолио марки».

В модельном ряду Mitsubishi модель Mirage выполняет роль машины начального уровня. Стоимость хэтчбека в США составляет 16 тыс. 245 долларов (1,6 млн рублей по текущему курсу), а седана – 17 тыс. 245 долларов (1,7 млн рублей).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Mitsubishi представила новое поколение пикапа Triton/L200. В продажу новинка поступит уже этим летом, причем первым рынком для модели станет Таиланд, где и налажено ее производство. А в начале 2024 года (спустя 12 лет) модель вернется на рынок Японии. Также Mitsubishi представила компактный хэтчбек Colt нового поколения, который поступит в продажу на европейском рынке осенью 2023 года. Кроме того, до конца 2023 года появятся еще две новинки от Mitsubishi. Так, в ближайшее время дебютирует гибридный Xpander нового поколения, а также еще одна новинка, о которой известно лишь то, что это будет серийное воплощение концепт-кара XFC Concept. Кроссовер для развивающихся стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) получит высокий дорожный просвет и систему выбора режимов движения: предусмотрены четыре режима: Normal, Wet, Gravel и Mud, причем Wet разрабатывался именно для эксплуатации в азиатских странах.

Фото: Mitsubishi