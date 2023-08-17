Конвенция РОАД 2023: два дня с китайскими партнерами

23 августа в московском «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной открывается Конвенция РОАД. В этом году она пройдет в тесном содружестве с китайскими партнерами. Впервые в истории Конвенцию посетит официальная делегация представителей автобизнеса Китая, а стенд РОАД будет совместным со стендом CADA (Китайской Ассоциацией Автомобильных Дилеров). Акцент двухдневных мероприятий будет направлен на решение актуальных проблем и задач российского автобизнеса, на дальнейшее расширение сотрудничества наших автодилеров с Китаем.

В первый же день Конвенции в рамках пленарной сессии будут рассматриваться основные аспекты сотрудничества между представителями автобизнеса двух наших стран. Уже в рамках церемонии открытия после обмена приветствиями запланировано сделать некий экскурс в историю автоиндустрии Китая: вместе вспомним известные и малоизвестные вехи, когда Россия принимала участие в становлении китайского автопрома и авторынка. Кроме того, аналитики поделятся цифрами, характеризующими современное состояние автомобильного рынка Китая и выскажут прогноз по перспективам дальнейшего взаимодействия.

На второй день Конвенции запланирован большой круглый стол с заявленной тематикой «Россия – Китай. Проблемы сотрудничества и способы их решения». Сегодня среди актуальных проблем для нашего бизнес-взаимодействия называют: язык делопроизводства и коммуникаций; сложности с расчетами и платежами; трудности сертификации привозимых автомобилей; аспекты логистики, таможни и складов временного хранения; аспекты страхования и арбитража. Все это будет рассматриваться в ходе Конвенции. Организаторы также планируют поднять вопрос по созданию биржи транспортных услуг и платформы рекомендаций – рейтинга партнеров.

Однако заседания Конвенции РОАД не ограничатся только китайским сотрудничеством. В программе встреч – «Самые интересные проекты – 2023», «Академия РОАД» и многое другое. Из наиболее актуального и злободневного – пленарная сессия, посвященная проблеме дефицита запчастей. Заявленная тематика сессии – «Запасные части. Источники замены оригинала». РОАД подготовила для участников реальные бизнес-кейсы и решения создавшихся непростых ситуаций.

Фото: РОАД