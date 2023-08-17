Мировой авторынок в июле замедлил темпы роста до 6%

Мировой авторынок в июле увеличился на 5,5% до 7 млн 213 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. По итогам семи месяцев 2023 года реализация автомобилей в мире составила 50 млн 028 тыс. единиц (+10%), гласят данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в июле остается Китай с показателем 2 млн 314 тыс. машин (-5%). Отрицательный результат обусловлен высокой базой прошлого года, когда в результате отложенного спроса, сформированного в период прошедших локдаунов в ряде регионов страны, наблюдался скачок продаж. В Америке было реализовано 1 млн 304 тыс. автомобилей – на 14,7% больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в июле составили 1 млн 036 тыс. машин (+16,7%). Продажи автомобилей в странах Восточной Европы увеличились на 35% до 288,3 тыс. единиц. На динамику рынка в этом регионе продолжает оказывать влияние эффект «низкой базы», при этом в июле сыграл свою роль всплеск спроса в России, вызванный падением рубля и предстоящей индексацией утилизационного сбора.

В Южной Америке местные дилеры реализовали 257,2 тыс. автомобилей, что на 24,8% больше по сравнению с прошлым годом. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (375,4 тыс. шт., +8,3%), Канаду (140,3 тыс. шт., -1,1%) и Корею (133,7 тыс. шт., -4,8%).

Фото: ANFAC