Продажи премиальных автомобилей из Китая выросли в 5,5 раза

От ухода ведущих мировых автопроизводителей из России особенно сильно пострадал премиальный сегмент. Покупатели таких машин сегодня вынуждены ориентироваться на поставки по параллельному импорту. Впрочем, определенную альтернативу им предлагают китайские марки, которых все больше появляется на нашем рынке.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» на основании данных АО «ППК»* подсчитали, сколько автомобилей премиум-сегмента из КНР было продано в России за 7 месяцев 2023 года. При этом в «китайский премиум» были включены те бренды, которые позиционируют себя исключительно в таком ракурсе, и чьи модели имеют достаточно высокую цену.

Как выяснилось, с января по июль в нашей стране было реализовано порядка 28 тысяч новых премиальных машин китайских марок. И это в 5,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Примерно три четверти (73%) от этого количества приходится на бренд EXEED – с начала нынешнего года продажи таких автомобилей составили 20198 единиц, показав рост в 4,2 раза. Седьмую часть (14%) в структуре «китайского премиум-сегмента» занял TANK с показателем 3853 экземпляра. Еще примерно 6% от общего объема реализации принадлежит другому новичку рынка – марке Voyah (1511 шт.). Суммарная доля остальных «премиальных китайцев» составляет менее 8%. И сюда попали такие бренды как GAC, LiXiang (Li Auto), Zeekr, Hongqi, Skywell, HiPhi и другие.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что на долю «китайского премиум-сегмента» по итогам 7 месяцев 2023 года пришлось 5,6% от всех проданных новых легковых машин в РФ. При этом доля «традиционного» премиум-класса (BMW, Mercedes-Benz, Lexus, Audi и пр.) равна 3,6%. Таким образом, общая доля премиальных автомобилей (вместе с китайскими) составила 9,2%. Это соответствует прежнему уровню, который был до ухода ведущих мировых автопроизводителей с российского рынка.

Во сколько обходится содержание премиального (и не только) автомобиля, можно рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ