В России появятся автомобили китайских марок Aito и LiXiang

Компания «МБ Рус» объявила о выводе на российский рынок автомобилей китайских марок Aito и LiXiang, которые появятся у дилеров в конце сентября.

Как сообщает пресс-служба компании, модельный ряд Aito будет представлен в нашей стране кроссоверами М5 и М7, которые уже доступны для заказа. Оба автомобиля оснащаются последовательно-гибридными силовыми установками. Aito M5 выпускается в Китае с 2022 года и оснащается электромоторами мощностью от 272 до 496 л.с. На российском рынке он предлагается в двух комплектациях – Luxury и Flagship – по цене от 6 млн 850 тыс. рублей.

Более размерный Aito M7 также будет доступен в двух версиях – Luxury и Flagship – по цене от 7 млн 400 тыс. рублей. В Китае модель комплектуется электромоторами мощностью от 272 до 449 л.с.

Кроме того, компания «МБ Рус» начнет продажи китайских кроссоверов LiXiang – Li 7 в трех версиях исполнения (Мax, Pro и Air), Li 8 в версиях Max и Pro и Li 9 в версии Max. Цены на них пока что не раскрываются.

Напомним, основным направлением работы компании «МБ Рус» остается бренд Mercedes-Benz, однако, как сообщалось ранее, планируется расширение портфеля продуктов другими премиальными брендами в легковом сегменте. Также компания продолжит развитие в сегменте коммерческого транспорта, являясь эксклюзивным дистрибьютором техники Forland и дистрибьютором модели Toano от Foton в России.

Фото: «МБ Рус»