Госзаказчики на четверть сократили расходы на покупку автомобилей LADA и УАЗ

Расходы на госзакупки автомобилей LADA и УАЗ в первом полугодии 2023 года сократились на 25% и 24% относительно аналогичного периода прошлого года. Таким образом, отечественные бренды сдают позиции на рынке госзаказа, подсчитали аналитики сервиса «Контур.Торги» (исследование есть у агентства «РИА Новости»). Так, сумма госзакупок на поставку автомобилей LADA в отчетный период сократилась с 677 млн рублей до 504 млн рублей, автомобилей УАЗ – с 692 млн рублей до 523 млн рублей.

Лидером среди отечественных автопроизводителей за первое полугодие 2023 года по сумме госзакупок стал ГАЗ, однако и его динамика отрицательная – снижение на 2%, до 1,37 млрд рублей. Также в отчетный период госзаказчики приобретали автомобили «Москвич», общая сумма покупки составила 8 млн рублей.

В целом расходы на госзакупки автомобилей отечественных брендов сократились на 13%, до 2,4 млрд рублей. При этом в количественном выражении объем закупок увеличился на 0,6%, до 800 штук.

Кроме того, по данным «Контур.Торги», расходы на госзакупки автомобилей всех брендов в общей сложности выросли почти на 28%, до 78,1 млрд рублей, а количество госзакупок сократилось на 9,4%.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал российских чиновников ездить на отечественных автомобилях. «Миниcтерства, ведомства, управление делами обратились с проcьбой продолжить закупки, сделать упор, по cути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это дoлжно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях», – заявил глава государства.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторг России продолжает обеспечение потребностей новых регионов Российской Федерации в автомобилях скорой помощи, передвижных медицинских комплексах и школьных автобусах. В прошлом году, согласно заявленным потребностям, в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области было поставлено более 380 автомобилей скорой медицинской помощи классов A, B и C, еще свыше 70 единиц будут переданы новым регионам в 2023 году, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Вместе с этим, в 2022 году было поставлено 50 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 50 автомобилей, оснащенных медоборудованием для проведения профилактического медосмотра детей. Еще 50 передвижных медицинских комплексов будут поставлены до конца первого квартала 2024 года, что позволит провести на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей профилактические медицинские осмотры взрослого населения.

В 2023 году Минпромторгом России будут переданы в новые регионы 190 школьных автобусов, а также более 220 автобусов для обновления парков общественного транспорта в рамках реализации программы социально-экономического развития новых регионов Российской Федерации.

Параллельно с этим в 2022 году для обеспечения деятельности МВД России в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях Минпромторгом России была организована поставка более 2,6 тыс. легковых автомобилей.

Фото: УАЗ