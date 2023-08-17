Москва и еще 10 субъектов РФ с парком более 1 млн легковых автомобилей

Свыше 40% всех легковых машин, зарегистрированных в России, приходится на 11 регионов. При этом в каждом их числится более 1 млн единиц (по состоянию на 1 июля 2023 года), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Больше всего легковых автомобилей в Москве – 3,812 млн штук. Второе место в региональном рейтинге занимает Московская область (2,837 млн шт.), третье – Краснодарский край (1,982 млн шт.). Санкт-Петербург находится на четвертой строчке – в Северной столице насчитывается 1,763 млн легковых машин. Замыкает первую пятерку Свердловская область с результатом 1,396 млн единиц.

Кроме них, в ТОП-10 субъектов РФ по объему автопарка попадают Ростовская область (1,374 млн шт.), Татарстан (1,336 млн шт.), Башкортостан (1,318 млн шт.), Челябинская область (1,148 млн шт.) и Самарская область (1,086 млн шт.). Отметим еще Нижегородскую область (1,002 млн шт.), показатель которой тоже превысил миллионную отметку зарегистрированных легковых машин.

Напомним, что на 1 июля 2023 года общее число легковых автомобилей в нашей стране составило около 46 млн штук. Более подробная информация о них, а также других типах транспортных средств, содержится в специальном отчете «Парк ТС в РФ на 01.07.2023 г.», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ