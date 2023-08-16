«Автотор» начал производство коммерческих автомобилей JMC

Калининградский завод «Автотор» и китайская компания JMC подписали соглашение о сотрудничестве в области создания высокотехнологичного производства коммерческих автомобилей. На конвейере предприятия стартовало производство одновременно трех моделей JMC.

Как сообщает пресс-служба «Автотора», это компактный городской коммерческий автомобиль Carrying (полная масса 3,5 и 5 тонн; колесная база 3360 мм; длина шасси 5900 мм; дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 2,8 л. мощностью 109 л.с.), универсальный коммерческий автомобиль Conquer (полная масса 9,4 тонны; колесная база 3815 мм; длина шасси 6990 мм; дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 2,9 л мощностью 156 л.с.), а также пикап Vigus (полная масса 2,8 тонны; колесная база 3085 мм; длина шасси 5345 мм; дизельный двигатель с турбонаддувом объемом 2,5 л мощностью 128 л.с.)

Коммерческие автомобили подготовлены для оснащения широкой гаммой универсальных и специальных надстроек, включающих борта, фургоны различного назначения, рефрижераторы, автогидроподъемники, мусоровозы, эвакуаторы и др.

Напомним, в настоящее время «Автотор» выпускает автомобили китайских брендов Kaiyi, BAIC и SWM. Как сообщал ранее председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов, по итогам 2023 года калининградский завод планирует выпустить 70 тыс. автомобилей, 1000 из которых – на электротяге. По его словам, до конца года предприятие планирует расширить линейку выпускаемых моделей до 20–22, в их число входят модели еще двух китайских марок, сборка которых должна начаться в четвертом квартале 2023 года.

Планы «Автотора» на 2024 год составляют 100 тыс. автомобилей, при этом в компании отмечают трудности с доставкой комплектующих из Китая. Кроме того, в 2024 году «Автотор» планирует запустить завод по производству компактных электромобилей. Как следует из презентации компании, объем инвестиций в создание предприятия составляет 3,97 млрд рублей. Производственные мощности ожидаются на уровне до 50 тыс. автомобилей в год.

Фото: «Автотор»