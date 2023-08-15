Китай может стать крупнейшим поставщиком автомобилей

Китай может обогнать Японию и стать крупнейшим мировым экспортером автомобилей к концу 2023 года.

Согласно отчету аналитиков агентства Moody's Analytics, к концу второго квартала разница между Китаем и лидером рейтинга, Японией, по объему экспорта сократилась до 70 тыс. автомобилей в месяц, в то время как год назад разница составляла 171 тыс. машин. Отмечается, что в 2021 году Китай обошел по объему поставок Южную Корею, а в 2022 году стал вторым по величине экспортером автомобилей, опередив Германию, пишет «Газета.Ru».

Экспорт автомобилей из КНР превысил допандемийные показатели в том числе благодаря растущему спросу на электромобили. Так, в 2022 году Китай стал крупнейшей производственной базой электромобилей и подзаряжаемых гибридов: 6,7 млн единиц, 64% мирового объема, выпущены в этой стране. Почти 580 тыс. электрифицированных автомобилей было экспортировано из Китая, большая часть из которых (407 тыс. шт.) – западных брендов. Крупнейшими экспортерами являются Tesla, SAIC, Dacia, Polestar, Volvo, Lynk & Co, BMW и BYD. По словам аналитиков, преимущество китайского автопрома состоит в производстве литийионных аккумуляторных батарей, что позволяет снизить затраты на выпуск электрокаров.

О том, какие автомобили из КНР могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

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