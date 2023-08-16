Стали известны характеристики внедорожника Haval Raptor

В базе Минппрома Китая появились изображения и характеристики нового внедорожника Haval – Raptor, который ранее имел заводской индекс B26. В продаже на местном рынке новинка появится до конца нынешнего года, пишет издание «За рулем».

Новинка оснащена подключаемой (подзаряжаемой от сети) гибридной силовой установкой Hi4 и блокировкой дифференциала заднего моста. Благодаря блокировке его внедорожные характеристики лучше, чем у Dargo.

Защищенный от царапин по периметру кузов дает внедорожнику угол захода 24° и угол съезда 30°. Угол же переката составляет 19°. Минимальный дорожный просвет при полной загрузке автомобиля составляет 170 мм, а без нагрузки – 200 мм. Глубина преодолеваемого брода может достигать 560 мм, а максимальный угол подъема – 60°. Запасное колесо крепится на задней двери, которая, как и у всех настоящих внедорожников, открывается вбок.

Haval Raptor имеет следующие габариты: 4800 мм в длину, 1916 мм в ширину и 1822 мм в высоту при колесной базе 2738 мм. Мощность гибридной силовой установки, в основе которой лежит 1,5-литровый турбированный двигатель, составляет 378 л.с. и 750 Нм.

Появится ли новый Haval Raptor на российском рынке, пока неизвестно. В настоящее время модельный ряд Haval в нашей стране включает компактный кроссовер Haval Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, среднеразмерные кроссоверы Dargo и М6, а также рамный внедорожник H9. Компания Haval рассматривает возможность локализации производства нового Haval М6 на своем заводе в Тульской области, где выпускаются все остальные модели бренда.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», рядом с автозаводом Haval в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области планируется разместить производство автокомпонентов. Общая площадь производственных помещений составит 20 тыс. кв. м. Предполагаемый объем инвестиций – 3 млрд рублей (с НДС). На новом производстве планируется выпуск кузовов (штамповка), силовых агрегатов (коленчатые валы, турбокомпрессоры и т.д.), подвесок (тормозные диски, подшипники и т.д.), отделки салона (климат-контроль, ткани и кожа), электрики (камера, радар, блок управления и т.д.). Возможные сроки реализации проекта не уточняются.

Фото: Haval