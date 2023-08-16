Какие автомобили подорожали в первой половине августа?

На фоне вступления в силу с 1 августа нового утилизационного сбора на машины многие компании подняли цены на свою продукцию. Так, за период с 1 по 15 августа 2023 года эксперты сайта «Цена Авто» выявили удорожание новых автомобилей сразу 13 марок. Причем такого масштабного повышения цен не было уже давно – с мая прошлого года.

Сильнее всего за этот период выросла стоимость автомобилей «Москвич» – обе его модели стали дороже более чем на 10%. В деньгах прибавка составила 228 – 392 тысячи рублей.

Еще несколько марок тоже повысили цены на весь модельный ряд. Так, автомобили Chery прибавили по 60 тысяч рублей (плюс 1,2 – 2,9%). Бренды BAIC и Kaiyi подняли цены в среднем на 4%, OMODA – на 1,6 – 2,3%, FAW – на 1,6 – 7%.

Компания Changan имеет в своей линейке 14 моделей, 10 из которых подорожали в первую половину августа. В зависимости от модели удорожание составило от 70 тысяч до 320 тысяч рублей (плюс 3,4 – 8,2%). На три модели подняли цены марки Geely (плюс 0,9 – 2,7%) и JAC (плюс 1,1 – 1,6%).

А вот бренды GAC, Great Wall и Haval ограничились повышением стоимости только одной модели. Более подробно о них, также о других автомобилях, которые подорожали в первой половине августа, читайте здесь.

Фото: АВТОСТАТ