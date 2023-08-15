«Автотор» начнет сборку китайского пикапа JMC

Калининградский завод «Автотор» начнет производство коммерческих моделей JMC, среди которых будет пикап Vigus Work. Об этом порталу «Китайские автомобили» рассказали источники, знакомые с планами предприятия.

JMC Vigus Work – это четырехдверный пикап с классическими пропорциями и точными размерами 5410 х 1905 х 1795 мм при колесной базе 3085 мм. Внешний вид модели достаточно утилитарный: в передней части пикапа можно отметить крупную решетку радиатора с горизонтальными ламелями и противотуманными фарами.

Интерьер Vigus Work отличает сенсорный экран с поддержкой Bluetooth-подключения. В оснащение модели, помимо прочего, входят гидроусилитель руля, системы ABS и EBD, две подушки безопасности, а также дисковые тормоза на передней оси.

Под капотом JMC Vigus Work установлен 2,5-литровый турбодизель JX4D25A6L мощностью 123 л.с. (310 Нм), построенный на основе мотора Isuzu. В паре с ним работает 5-ступенчатая механическая коробка передач. Привод у рамного пикапа может быть как задним, так и полным.

Фото: JMC