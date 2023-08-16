Стали известны подробности о новом внедорожнике TANK 400

Китайский автоконцерн Great Wall раскрыл новые подробности о внедорожнике TANK 400, который поступит в продажу на местном рынке до конца текущего года. Скорее всего, впоследствии «четырехсотый» доберется и до России, пишет портал «Колеса.ру». На данный момент модельный ряд TANK на российском рынке состоит из двух внедорожников: TANK 300 и TANK 500.

Напомним, в виде концепта TANK 400 дебютировала еще в 2021 году, а серийный образец модели был показан минувшей весной на Шанхайском автосалоне. Особенности дизайна экстерьера – нарочито грубые черты, фары с «бровями» дневных ходовых огней и вертикальные фонари (разумеется, оптика диодная), внушительные бамперы и распашная задняя дверь с запаской.

Длина новинки составляет 4985 мм (с учетом запаски), ширина – 1960 мм, высота – 1900 мм, колесная база – 2850 мм. Как и остальные модели TANK, «четырехсотый» имеет рамную конструкцию с неразрезным задним мостом.

Официально на данный момент представлен только полноприводный подзаряжаемый гибрид с установкой Hi4-T (аналогичная система недавно появилась в КНР у TANK 500). Такой TANK 400 имеет бензиновый турбомотор 2.0, 9-ступенчатый «автомат», в который встроен электродвигатель, и батарею емкостью 37,1 кВт-ч. Совокупная отдача – 408 л.с. и 750 Нм. По данным автопроизводителя, до 100 км/ч «четырехсотый» разгоняется за 6,8 секунды, а в чисто электрическом режиме он может проехать примерно 105 км по циклу WLTC. Между тем, TANK сертифицировал более простую модификацию «четырехсотого» – с 252-сильным турбодвигателем 2.0 (не исключено, что такой вариант дополнят 48-вольтовым довеском).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», рамный внедорожник TANK 300, представленный на российском рынке, получит в Китае гибридную силовую установку, которая состоит из бензинового турбомотора объемом 2 литра и электродвигателя. Мощность мотора составит 251 л.с., что на 24 л.с. больше, чем у обычной бензиновой модификации. Литиевый аккумулятор емкостью 37,11 кВт-ч позволит внедорожнику проезжать до 105 км на электротяге. Трансмиссия – 9-ступенчатый «автомат». Внешне новинка будет отличаться дизайном ряда элементов экстерьера, а также получит шильдик PHEV.

В 2022 году продажи TANK выросли на 46% по сравнению с прошлым годом, превысив отметку в 120 тыс. автомобилей. В рамках стратегии перехода к автомобилям на альтернативных источниках энергии TANK запустил модели TANK 300 HEV и TANK 500 HEV/PHEV.

Фото: TANK