Рынок автомобилей с пробегом в июле вырос на 19%

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам июля 2023 года жители РФ стали обладателями почти 512 тысяч подержанных легковых автомобилей. Это на 18,9% превосходит показатель июля прошлого года.

Также эксперты агентства отмечают, что уже третий месяц подряд объем вторичного рынка составляет более 500 тысяч единиц. При этом июльский результат оказывается наибольшим с января 2022 года, т.е. за последние 19 месяцев.

Если же рассматривать итоги 7 месяцев нынешнего года, то за это время в России было куплено 3,27 млн легковых машин с пробегом. И это на 25,5% больше, чем в январе – июле 2022 года.

О том, какие марки и модели б/у автомобилей стали самыми популярными у россиян во второй месяц лета, а также с начала года, вы можете узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ