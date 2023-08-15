Раскрыта внешность нового электрокроссовера Kia EV5

Минпром Китая опубликовал фотографии нового электрокроссовера Kia EV5. Публичный дебют новинки состоится в августе в рамках автосалона в Чэнду, а старт продаж намечен на ноябрь текущего года.

Как пишет портал Autonews.ru, электрокроссовер Kia EV5 выполнен в новом корпоративном дизайне бренда и представляет собой уменьшенную в размерах версию внедорожника EV9. Новинка имеет следующие габариты: 4615 мм в длину, 1875 мм в ширину и 1715 мм в высоту при колесной базе 2750 мм.

Оснащение Kia EV5 пока что не раскрывается, однако известно, что у него установлен один электромотор мощностью 218 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Батарея – литий-железо-фосфатная. Ее емкость и запас хода пока также не опубликованы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Kia считает заряжаемые гибриды бесперспективными, поскольку потребители не понимают концепции бензин-электрических систем, что неминуемо сказывается на спросе. Тем не менее полностью отказываться от PHEV в Kia не собираются. Кстати, скепсис Kia к заряжаемым гибридам разделяют в компании Mercedes-Benz, которая 1,5 года назад прекратила разработку принципиально новых бензин-электрических моделей, чтобы сфокусироваться на полноценных электромобилях.

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Фото: autohome.com.cn