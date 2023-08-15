FAW в 2023 году планирует увеличить продажи в России более чем в 3 раза

Китайский автопроизводитель FAW планирует по итогам 2023 года реализовать в России 7,5 – 8 тыс. автомобилей против 2254 машин в прошлом году и в будущем намерен наращивать продажи. С этой целью FAW активно развивает дилерскую сеть в РФ: сейчас она насчитывает 125 дилерских центров, в ближайшее время их количество может вырасти до 150-ти, сообщает пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа».

По итогам семи месяцев 2023 года российские дилеры FAW реализовали 4483 автомобилей, что в 3,8 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. В официально представленном на российском рынке модельном ряду FAW наибольшим спросом пользуется среднеразмерный кроссовер FAW Bestune T77 – на него пришлось 48% от всех продаж в текущем году (2160 шт.). Второе и третье места заняли компактный кроссовер FAW Bestune T55 c долей 21% (942 шт.) и лифтбек FAW Bestune B70 с долей 20% (916 шт.). Причем обе модели были выведены на российский рынок в апреле этого года. На четвертом месте – внедорожник FAW Bestune T99, который появился в России в июне 2023-го, с показателем 10% (448 шт.). Оставшийся 1% пришелся на продажи складских запасов ушедших с рынка моделей FAW Bestune X80 и FAW Bestune X40.

Первая китайская автомобильная корпорация (FAW) – старейшая автомобилестроительная компания в КНР. Сегодня она входит в число китайских предприятий, производящих и реализующих несколько миллионов легковых и грузовых автомобилей в год. Продукция Первой китайской автомобильной корпорации производится под собственным брендом FAW. Кроме того, в формате совместных предприятий компания сотрудничает с Volkswagen, Audi, Toyota, Mazda и другими автопроизводителями, выпуская грузовики большой, средней и малой тоннажности, легковые модели, а также микроавтобусы и пассажирские автобусы. FAW располагает сетью дистрибьюторов и дилеров более чем в 100 странах мира, общий объем экспорта компании уже превышает 120 тыс. единиц продукции в год, объем ежегодного экспорта автомобилей и запасных частей составляет более 500 млн долларов США. В 2023 году FAW Group Corporation планирует продать по всему миру 4 млн автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом (3,2 млн шт.). При этом почти 400 тыс. единиц продукции в нынешнем году будет приходиться на машины, работающие на новых источниках энергии.

Полный список дилеров FAW (и не только) по городам РФ – смотрите здесь.

Фото: АВТОСТАТ