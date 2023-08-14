«Автотор» начал производство кроссовера BAIC X55

Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство кроссовера BAIC X55. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 188 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией (7DCT). Разгон до 100 км/ч занимает у кроссовера 7,8 сек., сообщает пресс-служба автопроизводителя.

BAIC X55 обладает багажным отделением объемом 350 л, оснащен панорамной крышей и рейлингами на крыше. Особенной характеристикой автомобиля являются скрытые дверные ручки. В оснащение модели входят такие интеллектуальные системы безопасности, как камера 360, помощник парковки, 6 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения и слепых зон. В числе других опций – электропривод двери багажника с памятью и функцией бесконтактного открытия, двухзонный климат контроль, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике и др.

Напомним, в начале апреля «Автотор» начал производство кроссовера BAIC X35 и седана U5 plus, которые поступили в продажу в июне и в настоящее время предлагаются по цене от 1 млн 839 тыс. рублей. В начале августа на конвейере предприятия появился рамный внедорожник BJ40 Plus стоимостью 4 млн 059 тыс. 900 рублей. Кроме того, до конца года 2023 года у российских дилеров BAIC ожидаются кроссовер X7, полноразмерный рамный внедорожник BJ60, а также электромобиль на базе седана U5 plus.

На текущий момент производство осуществляется в режиме промышленной сборки на базе сваренного и окрашенного кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня. На основании достигнутых договоренностей на первом этапе прорабатывается план локализации следующих компонентов: аккумуляторные батареи, стекла, бамперы, бачки омывателей, диски и шин, сиденья, выхлопные системы и другие. С 2024 года планируется наладить производство по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

Официальным дистрибутором BAIC является компания ООО «БАИК Рус», привлеченная для организации продаж автомобилей, запасных частей, компонентов и аксессуаров, продвижения бренда, организации послепродажного сервисного и гарантийного обслуживания на территории России.

Фото: «Автотор»