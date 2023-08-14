«Швабе» представил новый автомобиль скорой помощи

Компания «Швабе-СпецАвто» в рамках форума «Армия-2023» представила новый автомобиль скорой медицинской помощи с улучшенными техническими характеристиками.

Как рассказали агентству «ТАСС» в пресс-службе «Швабе», один из ключевых параметров автомобиля – сочетание небольших габаритов и вместительного теплого медицинского салона. Его длина составляет чуть больше 3 м, а ширина – 1,8 м. Такие параметры позволяют свободно перемещаться по салону, и у медиков есть возможность получить всесторонний доступ к пациенту – носилки легко сдвигаются от левого борта к центру.

Скорая оснащена 128-сильным дизельным двигателем, использование дополнительного стабилизатора на задней оси позволяет избежать крупных кренов на поворотах. Также для удобства и безопасности автомобиль оборудован системой курсовой устойчивости, антиблокировочной системой тормозов, подушками безопасности. Машина подходит для транспортировки людей как по городу, так и в сложных полевых условиях. Небольшие размеры, отсутствие выпирающего капота делают скорую более маневренной – радиус разворота составляет всего 5,4 м.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторг России продолжает обеспечение потребностей новых регионов Российской Федерации в автомобилях скорой помощи, передвижных медицинских комплексах и школьных автобусах. В прошлом году, согласно заявленным потребностям, в Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области было поставлено более 380 автомобилей скорой медицинской помощи классов A, B и C, еще свыше 70 единиц будут переданы новым регионам в 2023 году. Вместе с этим, в 2022 году было поставлено 50 передвижных фельдшерско-акушерских пунктов, 50 автомобилей, оснащенных медоборудованием для проведения профилактического медосмотра детей. Еще 50 передвижных медицинских комплексов будут поставлены до конца первого квартала 2024 года, что позволит провести на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей профилактические медицинские осмотры взрослого населения.

«Механизм централизованной закупки социально значимой техники для нужд регионов Российской Федерации реализуется Минпромторгом России с 2016 года и уже доказал свою эффективность, обеспечивая минимальные закупочные цены от заводов-производителей и четкое соблюдение графиков поставок. За последние годы нам удалось обновить парки автомобилей скорой помощи и школьных автобусов в объеме более 34 тыс. единиц техники, под эти цели правительством Российской Федерации было выделено более 90 млрд рублей», – сообщил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов.

Фото: Александра Веселова/ ТАСС