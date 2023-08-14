АВТОВАЗ приобрел завод автокомпонентного СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти

АВТОВАЗ консолидировал бывшее совместное предприятие японских Toyota Tsusho (65%) и Atsumitec (35%), выпускавшее приводы переключения передач на заводе в ОЭЗ «Тольятти». Как следует из данных ЕГРЮЛ, автопроизводитель стал владельцем 100% долей ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус» (ООО «АТЦ Рус»): 99% долей компании теперь принадлежат АО «АВТОВАЗ», еще 1% – дистрибьютору запчастей группы АО «Лада-Имидж».

Как пишет агентство «Интерфакс», завод «АТЦ Рус», рассчитанный на выпуск 400 тыс. приводов МКПП и АКПП, был открыт в ОЭЗ «Тольятти» весной 2016 года. В строительство предприятия было вложено около 750 млн рублей. Стоит отметить, что «Атсумитек Тойота Цусе Рус» стало первым локализованным производителем автоматической коробки передач на российском рынке. Основным потребителем продукции завода «АТЦ Рус» был АВТОВАЗ, поставки которому осуществлялись в рамках договора с альянсом Renault-Nissan. Отгрузки также велись на Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде.

Согласно отчетности ООО «АТЦ Рус» за 2022 год, компания еще в конце ноября уведомила автопроизводителя о намерении приостановить деятельность ко второму кварталу 2023 года и, соответственно, прекратить поставки. Однако в результате переговоров этот срок удалось продлить до конца первого полугодия.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ выйдет из капитала группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), крупнейшего в России производителя оригинальных запчастей и компонентов для автомобильной промышленности, передав 40% принадлежащих ему акций КАМАЗу. Об этом «РБК» сообщил вице-президент АВТОВАЗа по закупкам Михаил Соснин, уточнив, что сделка носит безденежный характер. По его словам, процесс выхода автозавода из капитала «ОАТ» был предопределен акционерным соглашением, подписанным еще предыдущими собственниками АВТОВАЗа – французской группой Renault и «Ростехом». Как утверждает топ-менеджер АВТОВАЗа, сделка не должна повлиять на взаимоотношения с поставщиком комплектующих. Напомним, компания «Объединенные автомобильные технологии» учреждена в 2008 году по инициативе госкорпорации «Ростех» для объединения поставщиков компонентов основных российских автопроизводителей. По данным отчетности группы за 2022 год, крупнейшими акционерами ОАТ были КАМАЗ (45%) и связанная с ним компания «СпецАвтоКам» (15%), еще 40% было у АВТОВАЗа. Таким образом, теперь КАМАЗ фактически будет контролировать группу «ОАТ» единолично.

Фото: oeztlt.ru